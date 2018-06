Berlin (AFP) Begleitet von starken Sicherheitsvorkehrungen haben sich am Freitagnachmittag in Berlin mehrere hundert Menschen zu einem israelkritischen Demonstrationszug versammelt. Die Kundgebungsteilnehmer wollten auf dem Zug über den Kurfürstendamm, der ohne Zwischenfälle begann, ihrem Ärger über die israelische Politik Luft verschaffen. Nachdem in den vergangenen Tagen bei Demonstrationen gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen immer wieder antisemitische Parolen laut geworden waren, erteilte die Polizei strenge Auflagen.

