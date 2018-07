Kiew (AFP) Acht Tage nach dem wahrscheinlichen Abschuss einer malaysischen Passagiermaschine über der Ostukraine sind am Absturzort ZDF-Informationen zufolge mehrere große Wrackteile entdeckt worden. Auch weitere Leichen seien gefunden worden, berichtete der Sender am Freitag. Australien und die Niederlande wollen eigene Sicherheitskräfte zum Absturzort schicken. Bei neuen Kämpfen zwischen Separatisten und Regierungstruppen wurden in Donezk und Lugansk insgesamt 16 Menschen getötet.

