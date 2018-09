London (AFP) Der US-australische Medienmogul Rupert Murdoch verknüpft seine europäischen Bezahlfernsehdienste. Der britische Bezahlsender BSkyB gab am Freitag die Übernahme der bisher von Murdochs Konzern 21st Century Fox gehaltenen Anteile an Sky Italia und Sky Deutschland bekannt. BSkyB kaufe für umgerechnet drei Milliarden Euro in bar und in Anteilen Sky Italia zu 100 Prozent. Zugleich übernehme es für 3,7 Milliarden Euro die Mehrheitsanteile von 57,4 Prozent an Sky Deutschland, hieß es in einer Mitteilung.

