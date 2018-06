Jerusalem (AFP) Weltweit haben tausende Menschen anlässlich des internationalen Al-Kuds-Tags gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen protestiert. Eine Demonstration in Berlin mit rund 1200 Teilnehmern verlief am Freitag nach Polizeiangaben friedlich. Derweil ging der Konflikt im Gazastreifen auch am 18. Tag unvermindert weiter: Während die USA und die UNO ihre Bemühungen um eine humanitäre Feuerpause intensivierten, gab es erneut viele Tote.

