Paris (AFP) Die Zahl der Arbeitslosen hat in Frankreich im Juni einen neuen Negativ-Rekord erreicht: 3,398 Millionen Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie das Arbeitsministerium am Freitagabend in Paris mitteilte. Der Anstieg der Arbeitslosenzahl fiel mit 9400 Neuanmeldungen im Juni jedoch geringer aus als im Vormonat. Bei den jungen Leuten gab es eine leichte Verbesserung, dafür bei den älteren Arbeitnehmern eine weitere Verschlechterung.

