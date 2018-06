London (SID) - Teammanager Arsene Wenger vom FC Arsenal plant den Saisonstart in der englischen Premier League ohne seine Fußball-Weltmeister Mesut Özil, Lukas Podolski und Per Mertesacker. "Ich glaube nicht, dass sie für das erste Spiel am 16. August bereit sein werden", sagte der Franzose mit Blick auf die erste Begegnung des FA-Cup-Siegers gegen Crystal Palace.

Özil, Podolski und Mertesacker werden nach ihrem Urlaub wohl erst fünf Tage vor Saisonbeginn zur Mannschaft stoßen. "Sie benötigen die Pause", sagte Wenger und fügte an: "Das Jahr nach einer WM ist für jeden großen Verein immer schwierig."