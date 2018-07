Tokio (AFP) Durch eine extreme Hitzewelle sind in Japan laut Medienberichten in den vergangenen Tagen mindestens drei Menschen gestorben. Allein am Freitag seien mehr als 1200 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete der Fernsehsender NHK. Landesweit herrschten Temperaturen von 35 bis 39 Grad Celsius.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.