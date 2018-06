Montréal (AFP) Wegen Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen in Richtung des israelischen Flughafens Ben Gurion ist eine kanadische Passagiermaschine erst mit Verspätung bei Tel Aviv gelandet. Wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft Air Canada sagte, war ein aus Toronto kommendes Flugzeug am Freitagmorgen kurz vor seiner Landung in eine Warteschleife beordert worden, solange "bis der Luftraum als sicher erachtet" wurde. Die Anordnung der israelischen Luftaufsicht habe den Flug AC84 acht Kilometer vor Tel Aviv erreicht. Schließlich sei das Flugzeug mit zehn Minuten Verspätung gelandet.

