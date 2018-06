Ottawa (AFP) Nach dem mutmaßlichen Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) für den kommenden Dienstag eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Bei dem Treffen auf Führungsebene werde es in Montréal unter anderem darum gegen, wie sich "mögliche Risiken für die Zivilluftfahrt, die von Konfliktgebieten ausgehen, wirksamer vermindern lassen", erklärte die ICAO am Freitag. Zu der Sitzung am kanadischen Hauptsitz der Organisation würden unter anderen ICAO-Generalsekretär Raymond Benjamin und der Chef des internationalen Luftfahrtverbands IATA, Tony Tyler, erwartet.

