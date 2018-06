Bischkek (AFP) Der frühere kirgisische Präsident Kurmanbek Bakijew ist wegen der gewaltsamen Niederschlagung von regierungsfeindlichen Protesten in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Laut dem am Freitag in der Hauptstadt Bischkek verkündeten Urteil wurde das Vermögen Bakijews beschlagnahmt. Sein Bruder Schanibek, der frühere Chef des staatlichen Personenschutzes, wurde ebenfalls zu lebenslänglicher Haft verurteilt.

