Den Haag (dpa) - Die Niederlande schließen einen bewaffneten Militäreinsatz zur Sicherung der Absturzstelle in der Ostukraine nicht aus. Nötig sei aber die Zustimmung der Regierung in Kiew wie auch der prorussischen Separatisten in der umkämpften Region. Das sagte Ministerpräsident Mark Rutte. Acht Tage nach dem mutmaßlichen Abschuss der malaysischen Boeing zeigte sich, dass noch immer nicht alle 298 Todesopfer geborgen sind. Ermittler entdeckten an der Absturzstelle weitere Leichen. Bisher kann in dem umkämpften Gebiet keine geordnete Such- und Ermittlungsmission stattfinden.

