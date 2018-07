Beirut (dpa) - Die libanesische Schiiten-Bewegung Hisbollah hat der radikal-islamischen Hamas ihre Unterstützung zugesagt.

Generalsekretär Hassan Nasrallah sagte am Freitag anlässlich des Al-Kuds-Tages in Beirut in einer Rede an seine Anhänger: "Wir werden an der Seite des Widerstands in Gaza stehen und werden tun, was wir können, um ihn zu unterstützen." Die Hisbollah werde immer auf Seiten der Palästinenser stehen. Trotz zahlreicher Opfer im Gazakonflikt sprach er von einem "Sieg" der Hamas über die israelische Armee. Israels Militär habe seit Beginn des Einsatzes keine Fortschritte gemacht und sei im Kampf gescheitert, sagte er. Der israelische Geheimdienst habe die Fähigkeit des "Widerstands" unterschätzt.

Die Hisbollah-Anhänger hatten sich aus Angst vor Anschlägen nicht an einem öffentlichen Ort, sondern in einem Saal im Süden der Hauptstadt Beirut versammelt. Es war Nasrallahs erste Rede seit Beginn des Gazakonflikts. Der Al-Kuds-Tag soll an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967 erinnern. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.