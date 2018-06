Teheran (dpa) – Irans Präsident Ruhani hat die islamische Welt zum Widerstand gegen Israel aufgerufen. Was Israel in Gaza mache, sei ein unmenschlicher Völkermord, daher müsse die islamische Welt heute einheitlich ihren Hass und Widerstand gegen Israel erklären. Gegen Israel gebe es keinen diplomatischen Ausweg, sondern nur den Weg des Widerstands. Am heutigen Al-Kuds-Tag werden auch in Deutschland anti-israelische Proteste erwartet, in Berlin rüstete sich die Polizei mit hunderten Einsatzkräften.

