Donezk (dpa) - Die militanten Separatisten in der Ostukraine schließen die Stationierung einer internationalen Polizeitruppe an der Absturzstelle des Passagierflugzeugs MH17 nicht aus. Wenn sich Malaysia, Australien oder die Niederlande an sie wenden würden, würden sie den Vorschlag natürlich prüfen, sagte ein Sprecher der "Volkswehr" in Donezk. Die Aufständischen könnten die Sicherheit ausländischer Polizisten in der Kampfzone aber nicht garantieren. Er wies Vorwürfe zurück, die Separatisten würden Ermittlungen und Sucharbeiten behindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.