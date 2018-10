München (dpa) - Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft könnte in den kommenden Monaten etwas an Tempo verlieren. Fachleute rechnen damit, dass der Ifo-Geschäftsklimaindex im Juli erneut nach unten weisen wird, wenn auch nur mit einem kleinen Minus. Ein weiterer Rückgang des wichtigen Konjunkturbarometers wäre der dritte in Folge - Volkswirte interpretieren das in der Regel als Trendwende. Allerdings bewegt sich der Index seit langem auf hohem Niveau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.