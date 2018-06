Nürnberg (dpa) - Die aktuellen Krisenherde in der Welt stellen nach Einschätzung von Konsumexperten ein potenzielles Risiko für die Verbraucherstimmung in Deutschland dar. Vor allem der Konflikt in der Ostukraine könnte bei einer Verschärfung der Lage rasch auf das Konsumklima durchschlagen, hieß es vom Marktforschungsunternehmen GfK. Derzeit sei davon aber noch nichts zu spüren. Die Verbraucher seien weiter optimistisch. Die neuesten Daten zur Verbraucherstimmung will das Marktforschungsunternehmen GfK heute präsentieren.

