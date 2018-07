Bischofsheim (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Hessen haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Der 57-Jährige ließ sich am späten Abend widerstandslos festnehmen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der Mann habe die Tat gestanden. Hinweise aus der Bevölkerung hätten auf seine Spur geführt. Das Motiv für die Bluttat ist jedoch weiter unklar. Der 50-jährige Polizist war am Mittwochabend auf einem Feldweg in der Nähe seines Wohnhauses in Bischofsheim erschossen worden. Er war in Zivil unterwegs.

