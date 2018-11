Jerusalem (AFP) Trotz wachsenden internationalen Drucks hat Israel eine Waffenruhe im Gazastreifen abgelehnt. US-Außenminister John Kerry bestätigte am Freitagabend in Kairo, dass noch keine Einigung über eine Feuerpause erzielt worden sei. Das israelische Sicherheitskabinett fordere einige Änderungen an dem von Kerry unterbreiteten Vorschlag, berichtete das Staatsfernsehen. Zuvor hatten tausende Menschen weltweit anlässlich des internationalen Al-Kuds-Tags gegen die israelische Militäroffensive protestiert.

