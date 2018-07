Lissabon (AFP) Das Parlament in Lissabon hat Gehaltskürzungen für Bedienstete im öffentlichen Dienst beschlossen, deren Einkommen bei über 1500 Euro liegt. Unter den Buhrufen von etwa tausend vor dem Parlament versammelten Demonstranten wurde am Freitag ein entsprechendes Gesetz der Mitte-rechts-Regierung von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho verabschiedet. Das Gesetz sieht Kürzungen in Höhe von 3,5 bis zehn Prozent vor, die ab dem Jahr 2015 über einen Zeitraum von fünf Jahren schrittweise zurückgenommen werden sollen.

