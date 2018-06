Moskau (AFP) Russland stoppt seine Importe von Milchprodukten aus der Ukraine. Die Entscheidung trete am Montag in Kraft und solle für Milch und Milchprodukte gelten, sagte ein Vertreter der russischen Behörde für Lebensmittelsicherheit Rosselchosnadsor am Freitag der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die ukrainischen Behörden hätten nicht auf Anfragen der russischen Seite zu erhöhten Werten von Antibiotika und Bakterien in Milchprodukten reagiert. Laut der Nachrichtenagentur Interfax wird das Einfuhrverbot mit dem Fund von Antibiotika begründet.

