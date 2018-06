Köln (SID) - Nach den schmerzhaften Tagen in den Pyrenäen können sich die Sprinter bei der 19. Etappe der Tour de France endlich für die Schinderei entschädigen. Auf dem Weg in Richtung Paris steht eine 208,5 km lange Flachetappe von Maubourguet nach Bergerac auf dem Programm. Der neutrale Start für die drittletzte Etappe ist um 12.25 Uhr.

Bei der EM in Budapest kämpfen die deutschen Wasserballer um Platz sieben. Ab 14.30 Uhr spielt das Team von Bundestrainer Nebojsa Novoselac in der Platzierungsrunde gegen Spanien. Im Falle eines Sieges wäre Deutschland für die WM 2015 im russischen Kasan und für die kommende EM im Januar 2016 in Belgrad qualifiziert.