Beirut (AFP) Bei heftigen Gefechten zwischen der syrischen Armee und Kämpfern der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 70 Menschen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mitteilte, griffen die IS-Rebellen am Vortag in den nördlichen Provinzen Raka und Aleppo sowie in Hassaka im Nordosten des Landes an. Die meisten Toten waren demnach IS-Kämpfer.

