Oslo (dpa) - Islamistische Terroristen sollen nach Angaben des norwegischen Geheimdienstes auf dem Weg nach Norwegen sein, um dort einen Anschlag zu verüben. Sie hätten Informationen bekommen, dass eine Gruppe Personen mit dem Ziel aus Syrien ausgereist sei, einen Terrorangriff im Westen durchzuführen. Norwegen sei konkret genannt worden. Das sagte ein Sicherheitsexperte im norwegischen Fernsehen. Das Innenministerium hatte gestern vor einer möglichen Terroraktion von Islamisten in Norwegen in den nächsten Tagen gewarnt. Seitdem sind Polizei und Bevölkerung in höchster Alarmbereitschaft.

