Kairo (AFP) Israel hat nach US-Angaben eine zwölfstündige Waffenruhe für den Gazastreifen ab Samstagmorgen akzeptiert. "Israel hat in eine zwölfstündige Waffenruhe ab 07.00 Uhr (06.00 Uhr MESZ) am Samstag eingewilligt", sagte ein US-Vertreter aus der Delegation von Außenminister John Kerry am Freitagabend in Kairo. Eine mehrtägige Waffenruhe hatte Israel kurz zuvor abgelehnt. Kerry hatte angekündigt zu weiteren Beratungen am Samstag nach Paris zu reisen, wo nach französischen Angaben eine internationale Außenminister-Konferenz über den Gaza-Konflikt beraten will.

