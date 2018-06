Paris (dpa) - Die Internationale Polizeibehörde Interpol schickt zur Identifizierung der Opfer des Flugzeugunglücks in Mali ein Spezialteam. Man liefere jegliche Hilfe, um sicherzustellen, dass die Opfer so schnell und sorgfältig wie möglich identifiziert werden könnten, der Direktor der Organisation, Louboutin, mit. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte heute bereits bestätigt, dass es sich bei den vier deutschen Opfern des Unglücks um eine Familie handelt. Die Ursachenforschung dauert an, von Frankreich heißt es, dass ein Unwetter eine Rolle gespielt haben könnte.

