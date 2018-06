New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in der Zentralafrikanischen Republik dazu aufgerufen, den vereinbarten Waffenstillstand "vollständig und umgehend" umzusetzen. Außerdem betonten die 15 Mitglieder des Gremiums in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Waffenruhe ein erster Schritt auf dem Weg "zu dauerhaftem Frieden, zur Achtung der Menschenrechte, zum Schutz der Zivilisten und zur Einrichtung eines Rechtsstaats" sei.

