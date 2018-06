Caracas (AFP) Auf der Karibik-Insel Aruba, die zu den Niederlanden gehört, ist der frühere venezolanische Geheimdienstchef Hugo Carvajal festgenommen worden. Wie die Regierung in Caracas am Donnerstag mitteilte, erfolgte der Zugriff bereits am Vortag. Carvajal leitete den Militärgeheimdienst von 2004 bis 2011 unter Präsident Hugo Chávez, einem exponierten Vertreter der US-Kritiker und Linken in Lateinamerika. Die aktuelle Führung Venezuelas unter dem Chávez-Zögling Nicolás Maduro hatte Carvajal im Januar zum Generalkonsul auf Aruba ernannt.

