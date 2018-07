Gaza (AFP) Eine mehrstündige Feuerpause im Gazastreifen hat am Samstag das ganze Ausmaß der Gewalt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung sichtbar werden lassen: Mindestens 130 Tote wurden binnen weniger Stunden von den palästinensischen Rettungsdiensten aus den Trümmern geborgen. Nach einem Appell der in Paris versammelten Außenminister von sieben Ländern verlängerte Israel die Waffenruhe am Abend um vier Stunden bis Mitternacht.

