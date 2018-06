Berlin (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat den Fortbestand der großen Koalition an die Einführung der umstrittenen Pkw-Maut für Ausländer geknüpft. So wie der Mindestlohn im Koalitionsvertrag stehe, so stehe auch die Maut im Koalitionsvertrag, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Welt am Sonntag". Er fügte hinzu, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) "hat unsere totale Unterstützung". Unter keinen Umständen werde die CSU von der Maut abrücken, die immerhin ein zentrales Wahlkampfthema der Partei gewesen sei.

