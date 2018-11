Ingolstadt (SID) - Aufsteiger 1. FC Köln hat im fünften Test vor der neuen Saison der Fußball-Bundesliga seine erste Niederlage kassiert. Beim Zweitligisten FC Ingolstadt unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Stöger am Samstag mit 0:2 (0:1). Pascal Groß (33.) und Lukas Hinterseer (55.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die bereits am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli in die Zweitliga-Saison starten.

Im Rahmen ihres zweiten Trainingslagers in Kitzbühel treffen die Kölner im nächsten Test am Montag auf den österreichischen Zweitligisten FC Wacker Innsbruck, am Donnerstag folgt ein Spiel gegen Trabzonspor aus der türkischen Eliteklasse.