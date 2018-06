Mosul (AFP) Kämpfer der sunnitischen Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) haben in der nordirakischen Stadt Mossul einen weiteren schiitischen Schrein gesprengt. Die Dschihadisten hätten den Schrein von Nabi Schit (Prophet Seth) am Samstag abgesperrt und danach unter den Augen der Anwohner in die Luft gejagt, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AFP. Seth wird im Islam ebenso wie im Judentum und Christentum als dritter Sohn von Adam und Eva verehrt. Bereits am Freitag zerstörten IS-Kämpfer ein als Grabmal von Nabi Junus (Prophet Jonas) verehrtes Heiligtum.

