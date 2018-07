Gaza (dpa) - Kurz vor Inkrafttreten einer zwölfstündigen Waffenruhe sind bei einem israelischen Artillerieangriff auf ein Wohnhaus in Chan Junis im südlichen Gazastreifen mindestens 16 Menschen getötet worden. Das teilte der Leiter der palästinensischen Rettungsdienste in Gaza, Aschraf al-Kidra, mit. Die Familie war zuvor wegen der israelischen Angriffe aus einem weiter östlich gelegenen Dorf nach Chan Junis geflohen. Im Gazastreifen trat am Morgen eine zwölfstündige humanitäre Feuerpause in Kraft.

