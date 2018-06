Tel Aviv (dpa) - Im Gaza-Krieg ist am Morgen eine zwölfstündige Feuerpause in Kraft getreten. Israel und die militant-islamische Hamas hatten sich gestern darauf geeinigt. Die israelische Armee setzt in dieser Zeit nach eigenen Angaben allerdings das Lokalisieren und Zerstören von Tunneln der Hamas im Gazastreifen fort. Sollten palästinensische Militante die Feuerpause nutzen, um israelische Soldaten anzugreifen oder auf israelische Zivilisten zu schießen, werde die Armee dies beantworten, hieß es weiter.

