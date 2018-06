Berlin (dpa) - Deutsche Hilfsorganisationen wollen auch über das nahende Ende des Nato-Kampfeinsatzes hinaus in Afghanistan tätig sein. Auf Anfrage der dpa erklärten mehrere Organisationen, dass ihre Projekte fortgeführt würden. In Afghanistan sind seit fast 13 Jahren internationale Truppen stationiert - derzeit noch rund 50 000 Soldaten. Es handelt sich um einen Kampfeinsatz, der Ende des Jahres ausläuft. Von 2015 an soll eine Ausbildungsmission mit rund 12 000 Soldaten folgen, darunter 800 Deutsche.

