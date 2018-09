Berlin (dpa) - In mehreren deutschen Städten sind heute wieder Demonstrationen gegen den Militäreinsatz Israels im Gazastreifen geplant. Unter anderem sind Kundgebungen in München, Hamburg und Frankfurt angemeldet. Gestern waren bei mehreren Demonstrationen größere Zwischenfälle ausgeblieben, auch wenn die Stimmung in Berlin besonders aufgeheizt war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.