Gaza (dpa) - Die Zahl der Toten im jüngsten Gaza-Krieg ist inzwischen auf über 1000 gestiegen. Der Leiter der palästinensischen Rettungsdienste in Gaza, Aschraf al-Kidra, teilte mit, inzwischen seien mindestens 1030 Palästinenser umgekommen. Rettungskräfte nutzten eine humanitäre Feuerpause, die am Morgen begann, um in die zuvor schwer umkämpften Gebiete der Mittelmeer-Enklave vorzudringen. Dabei bargen sie allein am Samstag 130 Tote, wie Al-Kidra weiter bekanntgab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.