Ulm (SID) - Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2015 finden in Nürnberg statt. Das gab Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), am Samstag am Rande der DM in Ulm bekannt. Die heute 50.000 Zuschauer fassende Nürnberger Arena war zuletzt 2008 Austragungsort der nationalen Titelkämpfe. Im kommenden Jahr ist DM der letzte Härtetest vor den Weltmeisterschaften in Peking (22. bis 30. August 2015).