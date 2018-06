Damaskus (AFP) In Syrien scheinen sich Berichte über eine schwere Niederlage der syrischen Armee gegen radikalislamische Kämpfer der Gruppe Islamischer Staat (IS) zu bestätigen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zog sich die Armee am Freitagabend komplett aus ihrer Militärbasis in der nördlichen Provinz Raka zurück. Diese war zuvor von IS-Kämpfern angegriffen worden, mindestens 50 Soldaten wurden dabei laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle getötet. Die IS selbst sprach von 75 getöteten Soldaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.