Atlanta (SID) - Der deutsche Tennisprofi Benjamin Becker hat beim ATP-Turnier in Atlanta das Halbfinale erreicht. Der 33-Jährige aus Orscholz bezwang im Viertelfinale der mit 647.675 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung den Niederländer Thiemo de Bakker souverän mit 6:4, 6:2. In der Runde der besten Vier trifft Becker auf Dudi Sela aus Israel, der sich gegen den an Position neun gesetzten US-Amerikaner Sam Querrey durchsetzte.

Nach nur 65 Minuten Spielzeit entschied der Weltranglisten-66. Becker auch das zweite Aufeinandertreffen mit de Bakker für sich und feierte damit sein bisher zweitbestes Saisonergebnis nach der Finalteilnahme im niederländischen s-Hertogenbosch auf Rasen im Juni.