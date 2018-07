Paris (AFP) Die Außenminister der USA, Deutschlands sowie mehrerer weiterer Länder beraten in Paris über den Gaza-Konflikt und einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. Neben Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nehmen an dem am Samstagvormittag begonnenen Treffen US-Außenminister John Kerry, die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sowie die Außenminister von Großbritannien, Italien, Katar und der Türkei teil.

