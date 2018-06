Gaza (AFP) Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat einer zwölfstündigen Feuerpause ab Samstagmorgen zugestimmt. Die Waffenruhe solle ab 08.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MESZ) gelten, sagte der Hamas-Vertreter Sami Abu Suhri der Nachrichtenagentur AFP in Gaza. Zuvor hatte ein US-Vertreter aus der Delegation von Außenminister John Kerry am Freitagabend in Kairo gesagt, auch Israel habe zugestimmt - eine offizielle Bestätigung seitens der israelischen Regierung gab es dafür jedoch nicht.

