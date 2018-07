Jerusalem (AFP) Israel hat sich einem Fernsehbericht zufolge bereit erklärt, die im Gazastreifen geltende Feuerpause um vier Stunden zu verlängern. Diese Entscheidung sei vom Sicherheitskabinett getroffen worden, berichtete der private Fernsehsender Kanal 10 am Samstag. Die zwölfstündige Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas war am Morgen in Kraft getreten und sollte eigentlich um 19.00 Uhr MESZ zu Ende gehen.

