Gaza (AFP) Nach dem Beginn einer zwölfstündigen humanitären Waffenruhe sind im Gazastreifen dutzende Leichen unter den den Trümmern zerstörter Häuser entdeckt worden. Mindestens 76 Tote seien in Gaza sowie in weiteren Städten der Region geborgen worden sagte ein Sprecher der palästinensischen Rettungskräfte am Samstag. Die Zahl der getöteten Palästinenser seit dem Beginn der israelischen Militäroffensive am 8. Juli stieg damit auf 967. Auf israelischer Seite wurden 37 Soldaten und drei Zivilisten getötet.

