Beirut (AFP) Der syrische Ableger des Al-Kaida-Netzwerks hat ein Bekennervideo des US-Dschihadisten veröffentlicht, der sich im Mai im Nordwesten Syriens in die Luft gesprengt hatte. "Ich will im Jenseits verweilen, nicht in dieser Welt", sagt Moner Mohammad Abu-Salha alias Abu Hurayra Al-Amriki in der 17-minütige Aufnahme, die am Freitag von der Al-Nusra-Front über das Videoportal YouTube verbreitet wurde.

