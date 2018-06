Kairo (AFP) Ägypten hat an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und der Sinai-Halbinsel 13 weitere Tunnel zerstört. Damit seien bislang insgesamt 1639 Tunnel zugeschüttet worden, teilte die Armee am Sonntag mit. Israel wirft den Palästinensern vor, die unterirdischen Anlagen nicht nur zum Schmuggel von Lebensmitteln und Treibstoff, sondern auch zum Transport von Waffen in das abgeriegelte Küstengebiet zu verwenden.

