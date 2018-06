Leipzig (SID) - Dennis Schröder hat einen erfolgreichen Einstand in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegeben. Im ersten Länderspiel des NBA-Profis von den Atlanta Hawks besiegte das Team von Bundestrainer Emir Mutapcic Finnland in Leipzig mit 74:67 (37:39). Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) feierte durch den Erfolg eine gelungene Generalprobe für den Supercup in Bamberg (1. bis 3. August).

"In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt. Wir haben aber viele neue Spieler im Team und müssen uns noch besser finden", sagte Mutapcic.

Bester deutscher Werfer war Elias Harris mit 13 Punkten. Schröder kam bei seinem ersten Auftritt im DBB-Trikot auf sieben Zähler, sieben Assists und zwei Rebounds. Der 20-Jährige zeigte eine engagierte Vorstellung gegen die vom ehemaligen Bundestrainer Henrik Dettmann betreuten Finnen.

Die Gäste erwischten den besseren Start, doch das deutsche Team verwandelte kurz vor dem Ende des ersten Viertels einen 14:19-Rückstand in eine 22:19-Führung. In der Folge wechselte die Führung ständig, besonders im zweiten Viertel offenbarten die Gastgeber Abstimmungsprobleme in der Defensive. Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause geht die DBB-Auswahl nun aber mit Selbstvertrauen in den Supercup mit Lettland, Israel und Russland.

Bei dem Turnier in Bamberg gilt es, sich den Feinschliff für die Spiele gegen Polen, Österreich und Luxemburg in der EM-Qualifikation (10. bis 27. August) zu holen. "Die Qualifikation als Gruppenerster ist unser Ziel", sagte Heiko Schaffartzik.