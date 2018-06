La Paz (AFP) Bei Bauarbeiten in den bolivanischen Anden ist ein Massengrab entdeckt worden, in dem die sterblichen Überreste von hunderten eingeborenen Bergleuten liegen sollen. Die Bergleute hätten vermutlich während der spanischen Kolonialzeit als Sklaven und Knechte geschuftet und seien dann in dem knapp zwei Meter tiefen Erdloch verscharrt worden, sagte der Forscher Sergio Fidel von der staatlichen Universität Tomás Frías am Samstag. Der Fundort befinde sich im Einzugsgebiet der Gebirgsstadt Potosí, die auf 4000 Meter Höhe liegt.

