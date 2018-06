Kiel (dpa) - Sie trieb 101 Jahre im Meer - nun wird die wohl älteste Flaschenpost der Welt versteigert. Im März hatte ein Ostseefischer in der Kieler Förde eine Bierflasche mit einer dänischen Postkarte von 1913 aus dem Meer gezogen. Auf der Auktionsplattform Ebay bietet er sie nun zum Verkauf an. Am Nachmittag stand das Gebot bei mehr als 2200 Euro. Schon kurz nachdem ihm die Flasche ins Netz gegangen war, hatte Fischer damals gesagt, er wolle sie vielleicht meistbietend versteigern. Sie für sich selbst behalten, kam ihm nicht in den Sinn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.