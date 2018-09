Berlin (AFP) Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe muss sich mit einem weiteren aus der Euro-Schuldenkrise entstandenen Instrument der Finanzpolitik verfassen. Die Gruppe Europolis um den Berliner Wirtschaftsprofessor Markus C. Kerber kündigte am Sonntag in Berlin Verfassungsbeschwerde gegen die europäische Bankenunion an. Die Bankenunion habe keine Rechtsgrundlage in den europäischen Verträgen und stelle einen Grundrechtsverstoß dar, hieß es in einer Erklärung von Europolis zur Begründung.

