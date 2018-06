Wiesbaden (AFP) Nach dem Flugzeugabsturz in Mali hat das Bundeskriminalamt Experten nach Paris entsandt, um bei der Identifizierung der Opfer zu helfen. Die beiden BKA-Spezialisten sollten eine "schnellstmögliche und gesicherte Identifizierung der deutschen Opfer" gewährleisten, um "damit ihren Angehörigen Gewissheit geben zu können", erklärte das Bundeskriminalamt am Sonntag in Wiesbaden. Die Experten stimmten sich dabei eng mit den französischen Behörden ab.

